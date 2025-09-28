Дожди наступают: где в Украине следует ожидать осадков в начале недели
Синоптики прогнозируют, что в начале недели атмосферный фронт принесет дожди в западные, северные, Винницкую, Черкасскую и Полтавскую области
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.
Днем осадки также ожидаются на юго-востоке. На остальной территории Украины дожди не прогнозируют.
Дневные температуры будут колебаться от +8…+13 °C, на юге до +19 °C.
- Запад: облачно с прояснениями, дождь, ночь +6…+8 °C, день +9…+13 °C.
- Север: облачно с прояснениями, дождь, ночь +6…+8 °C, день +9…+13 °C.
- Центр: частично облачно, дождь в некоторых областях, ночь +6…+8°C, день +13…+17°C.
- Юг: облачно с прояснениями, дождь, ночь +6…+10 °C, день +15…+18 °C.
- Восход: переменная облачность, без осадков, ночь +6…+9 °C, день +14…+17 °C.
- Крым: облачно с прояснениями, дождь, ночь +6…+8 °C, день +15…+17 °C.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о резком понижении температуры в Украине. Ожидались заморозки на поверхности почвы от 0 до –3 градусов. Такое похолодание может отрицательно сказаться на сельском хозяйстве, в частности, на урожае поздних культур.
Как известно, в конце августа на Буковине был зафиксирован 5-градусный мороз.
