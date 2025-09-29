В Карпатах выпал первый снег: на горе Пип Иван -3° и ветер

Фото: ГСЧС Франковщины

В Карпатах на горе Пип Иван зафиксировано -3°C, облачно и ветер с востока со скоростью 4 м/с

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

"Зимнее настроение уже чувствуется и в других горных районах Украины. Поэтому одевайтесь теплее и не забывайте зонтики", – отмечают спасатели.

В ГСЧС отмечают, что температура в горах может быстро меняться, поэтому туристам следует внимательно следить за прогнозом погоды и быть готовыми к резким изменениям условий.

Напомним, синоптики прогнозируют, что в начале недели атмосферный фронт принесет дожди в западные, северные, Винницкую, Черкасскую и Полтавскую области. Днем осадки также ожидаются на юго-востоке.