Три часа наедине с волнами: возле Одессы спасли ирландского моряка

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Из воды подняли 27-летнего ирландского моряка, который более трех часов боролся с волнами после падения с частного судна.

По словам пострадавшего, он случайно упал за борт и пытался добраться до берега самостоятельно. Из последних сил мужчина плыл к волнорезу, где его заметили и помогли поднять на сушу.

Спасатели быстро оказали помощь, после чего на место прибыли медики. Они диагностировали у моряка общее переохлаждение и госпитализировали его в больницу для дальнейшего обследования и лечения.

Событие стало напоминанием об опасности пребывания в открытом море даже для опытных пловцов и отдыхающих на частных судах. Спасательные службы призвали граждан соблюдать правила безопасности и всегда сообщать об аварийных ситуациях.

