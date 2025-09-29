16:20  29 сентября
На Прикарпатье отец-воспитатель пытал детей
15:30  29 сентября
На Закарпатье разоблачили пограничников, которые помогали мужчинам бежать за границу
14:52  29 сентября
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
29 сентября 2025, 20:22

Три часа наедине с волнами: возле Одессы спасли ирландского моряка

29 сентября 2025, 20:22
Фото: иллюстративное
В районе 16-й станции Большого Фонтана возле Одессы отдыхающие стали свидетелями спасательной операции

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Из воды подняли 27-летнего ирландского моряка, который более трех часов боролся с волнами после падения с частного судна.

По словам пострадавшего, он случайно упал за борт и пытался добраться до берега самостоятельно. Из последних сил мужчина плыл к волнорезу, где его заметили и помогли поднять на сушу.

Спасатели быстро оказали помощь, после чего на место прибыли медики. Они диагностировали у моряка общее переохлаждение и госпитализировали его в больницу для дальнейшего обследования и лечения.

Медики госпитализировали его для обследования

Событие стало напоминанием об опасности пребывания в открытом море даже для опытных пловцов и отдыхающих на частных судах. Спасательные службы призвали граждан соблюдать правила безопасности и всегда сообщать об аварийных ситуациях.

Напомним, в Карпатах из-за внезапного ухудшения погоды заблудились туристка с ребенком. Спасатели оперативно нашли мать и ее 14-летнего сына на Говерле, когда они не смогли самостоятельно продолжить подъем.

26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
