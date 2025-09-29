Три часа наедине с волнами: возле Одессы спасли ирландского моряка
В районе 16-й станции Большого Фонтана возле Одессы отдыхающие стали свидетелями спасательной операции
Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.
Из воды подняли 27-летнего ирландского моряка, который более трех часов боролся с волнами после падения с частного судна.
По словам пострадавшего, он случайно упал за борт и пытался добраться до берега самостоятельно. Из последних сил мужчина плыл к волнорезу, где его заметили и помогли поднять на сушу.
Спасатели быстро оказали помощь, после чего на место прибыли медики. Они диагностировали у моряка общее переохлаждение и госпитализировали его в больницу для дальнейшего обследования и лечения.
Событие стало напоминанием об опасности пребывания в открытом море даже для опытных пловцов и отдыхающих на частных судах. Спасательные службы призвали граждан соблюдать правила безопасности и всегда сообщать об аварийных ситуациях.
