На Одещині дрони РФ зруйнували цех і склад винного заводу
Уночі 28 вересня російські дрони-камікадзе атакували винний завод на Одещині
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок удару зруйновано виробничий цех та склад готової продукції підприємства.
Робочу зміну з півсотні працівників вчасно евакуювали, тож обійшлося без постраждалих.
Кіпер додав, що підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків удару. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин рф проти мирного населення Одещини.
Раніше повідомлялося, що вночі 28 вересня російські війська атакували Одещину. Внаслідок атаки пошкоджено одне із підприємств, де виникла пожеж. Також пошкоджено дах сусіднього приватного житлового будинку.
Нагадаємо, цієї Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА та ракет повітряного й морського базування. Зокрема, росіяни запустили 643 засоби повітряного нападу.