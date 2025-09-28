12:24  28 вересня
У Львові зіткнулися два авто: травмовані водій і пасажирка
11:29  28 вересня
У столиці показали Інститут кардіології після удару РФ
09:33  28 вересня
У Києві після нічної атаки на дорогах лежать уламки ракет
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2025, 13:13

На Одещині дрони РФ зруйнували цех і склад винного заводу

28 вересня 2025, 13:13
Читайте также на русском языке
Фото: Одеська ОВА
Читайте также
на русском языке

Уночі 28 вересня російські дрони-камікадзе атакували винний завод на Одещині

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок удару зруйновано виробничий цех та склад готової продукції підприємства.

Робочу зміну з півсотні працівників вчасно евакуювали, тож обійшлося без постраждалих.

Кіпер додав, що підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків удару. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин рф проти мирного населення Одещини.

Раніше повідомлялося, що вночі 28 вересня російські війська атакували Одещину. Внаслідок атаки пошкоджено одне із підприємств, де виникла пожеж. Також пошкоджено дах сусіднього приватного житлового будинку.

Нагадаємо, цієї Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА та ракет повітряного й морського базування. Зокрема, росіяни запустили 643 засоби повітряного нападу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область війна атака російська армія Завод руйнування вино винний завод
Атака по Київщині: зросла кількість поранених, серед них троє дітей
28 вересня 2025, 12:53
У столиці показали Інститут кардіології після удару РФ
28 вересня 2025, 11:29
Зеленський прокоментував масовану атаку РФ на українські міста
28 вересня 2025, 10:43
Всі новини »
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
ЖК "Львівський" під Києвом: перші хвилини після удару РФ – дивом вижили троє дітей
28 вересня 2025, 13:32
Атака по Київщині: зросла кількість поранених, серед них троє дітей
28 вересня 2025, 12:53
У Львові зіткнулися два авто: травмовані водій і пасажирка
28 вересня 2025, 12:24
Комбінований удар РФ по Україні: ППО збила понад 600 повітряних цілей
28 вересня 2025, 11:55
У столиці показали Інститут кардіології після удару РФ
28 вересня 2025, 11:29
Зеленський прокоментував масовану атаку РФ на українські міста
28 вересня 2025, 10:43
ДСНС оприлюднила подробиці масованої атаки РФ на Київщину
28 вересня 2025, 10:24
Російська атака на Київ: відомо вже про чотирьох загиблих
28 вересня 2025, 09:58
Одещина під ударом РФ: пошкоджено підприємство і приватний будинок
28 вересня 2025, 09:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »