Фото: СБУ

На Одещині затримали керівництво "оновленої МСЕК". Відомо, що вони оформлювали для чоловіків призовного віку фейкові довідки

Про це повідомляє СБУ передає RegioNews.

В Одеській області затримали керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), які торгували фіктивними меддовідками. Виявилось, що за 3 тисячі доларів вони оформлювали чоловікам призовного віку фейкові довідки про групу інвалідності.

До схеми організатор залучив членів експертної команди – головуючого лікаря-кардіолога та медичного реєстратора. Правоохоронці задокументували, як зловмисники отримували "замовлення" від щонайменше півсотні клієнтів, які сподівалися уникнути призову або звільнитися зі служби.

"На гарячому" СБУ затримала всіх трьох фігурантів. Їм оголосили про підозру та помістили їх під варту. Всім трьом загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві викрили посадовця Міноборони, який за 10 тисяч доларів влаштовував призовників на критично-важливе підприємство заради бронювання. Затриманого взяли під варту.