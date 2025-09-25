12:51  25 вересня
Кого шукають роботодавці Харківщини: топ-10 вакансій
08:59  25 вересня
У Києві 6-річний хлопчик підпалив гіпермаркет: батькам світить штраф
07:54  25 вересня
У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування
25 вересня 2025, 19:55

Інвалідність за 3 тисячі: на Одещині викрили лікарів

25 вересня 2025, 19:55
Фото: СБУ
На Одещині затримали керівництво "оновленої МСЕК". Відомо, що вони оформлювали для чоловіків призовного віку фейкові довідки

Про це повідомляє СБУ передає RegioNews.

В Одеській області затримали керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), які торгували фіктивними меддовідками. Виявилось, що за 3 тисячі доларів вони оформлювали чоловікам призовного віку фейкові довідки про групу інвалідності.

До схеми організатор залучив членів експертної команди – головуючого лікаря-кардіолога та медичного реєстратора. Правоохоронці задокументували, як зловмисники отримували "замовлення" від щонайменше півсотні клієнтів, які сподівалися уникнути призову або звільнитися зі служби.

"На гарячому" СБУ затримала всіх трьох фігурантів. Їм оголосили про підозру та помістили їх під варту. Всім трьом загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві викрили посадовця Міноборони, який за 10 тисяч доларів влаштовував призовників на критично-важливе підприємство заради бронювання. Затриманого взяли під варту.

$3,600 за "групу інвалідності": у Рівному спіймали колишнього лікаря на хабарі
24 вересня 2025, 17:31
Працевлаштування за 15 тисяч доларів: у Києві викрили схему для ухилянтів
24 вересня 2025, 14:45
500 доларів за фіктивний діагноз: поліція затримала кардіолога у Тернополі
23 вересня 2025, 12:58
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
На Житомирщині чоловік стріляв у родичів дружини
25 вересня 2025, 20:20
На Київщині водій збив пенсіонерку та втік з місця ДТП
25 вересня 2025, 19:45
На Житомирщині затримали наркодилера, який продавав "товар" по всій Україні
25 вересня 2025, 19:15
На Дніпропетровщині чоловік "знайшов дітей", щоб виїхати за кордон
25 вересня 2025, 18:57
У Харкові засудили фаната РФ, який виправдовував росіян
25 вересня 2025, 18:37
У Києві хірург провів операцію по корекції грудей жінці з онкологією: що йому загрожує
25 вересня 2025, 17:58
На Черкащині прокурор незаконно отримав понад 532 тис. грн пенсії по інвалідності
25 вересня 2025, 17:37
Через масовий виїзд паломників-хасидів збільшився пасажиропотік на кордоні
25 вересня 2025, 17:33
В Одесі викрили шахраїв, які привласнили 6 квартир та 12 млн. грн
25 вересня 2025, 17:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
