24 сентября 2025, 17:31

$3,600 за "группу инвалидности": в Ровно поймали бывшего врача на взятке

24 сентября 2025, 17:31
Фото: Национальная полиция Украины
Правоохранители разоблачили схему, в которой бывший врач обещал влияние на оформление инвалидности за большие деньги

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровно представители правоохранительных органов разоблачили 61-летнего бывшего врача, который предлагал посодействовать в получении группы инвалидности за деньги. За свои "услуги" мужчина требовал 3600 долларов, часть суммы - 300 долларов - он получил во время передачи последней части взятки.

Правоохранители разоблачили бывшего врача

Преступную деятельность жителя Ровенской области задокументировали следователи Следственного управления вместе с оперативниками УСС и сотрудниками СБУ области. Процессуальное руководство осуществляла областная прокуратура. По данным правоохранителей, бывший врач обещал повлиять на решение председателя и членов медико-социальной экспертной комиссии по установлению инвалидности для гражданина призывного возраста.

Он обещал влияние на медико-социальную экспертную комиссию

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Следователи продолжают расследование, устанавливая все обстоятельства дела и других участников схемы.

Напомним, в Тернополе полиция задержала кардиолога, получившего 500 долларов за фиктивный медицинский диагноз. Врач-кардиолог обещал пациенту, что документ позволит ему оформить инвалидность и избежать службы.

взятка криминал деньги задержание Ровно Врач диагноз инвалидность
24 сентября 2025
