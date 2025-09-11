Продавал "бронь" за $10 000: в Киеве чиновника Минобороны задержали во время передачи денег

Фото: Национальная полиция

Столичные правоохранители разоблачили коррупционную схему, связанную с незаконным предоставлением отсрочки от мобилизации. К преступной деятельности причастен чиновник Департамента мобилизации Министерства обороны

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, фигурант за $10 000 обещал военнообязанным мужчинам устройство на критически важное предприятие, имеющее право бронировать от мобилизации.

Чиновник действовал как посредник, обеспечивая "трудоустройство" клиентов в обход законодательства.

Правоохранители задержали его при передаче средств от одного из клиентов.

Задержанному сообщено о подозрении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей.

При доказательстве вины ему грозит до 10 лет лишения свободы, конфискация имущества и запрет занимать определенные должности в течение трех лет.

