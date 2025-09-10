Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

Під ворожий обстріл потрапили складські приміщення та господарська будівля.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

На місці працюють екстрені служби, які фіксують наслідки атаки та документують черговий воєнний злочин РФ.

Нагадаємо, під час атаки 10 вересня росіяни запустили по Житомирщині дрони-камікадзе та крилаті ракети. Пошкоджені підприємства, загинула людина.

На Вінниччині зафіксовані влучання у цивільні промислові об’єкти. На Хмельниччині внаслідок атаки зруйнована фабрика та пошкоджена АЗС, є поранені.