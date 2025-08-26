07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
07:30  26 августа
В Киевской области возник пожар на несанкционированной мусорной свалке
07:21  26 августа
За неделю из приграничья Сумщины эвакуировали 47 человек
26 августа 2025, 12:56

Пьяный и с оружием: в Одесской области мужчина устроил стрельбу в парке

26 августа 2025, 12:56
Фото: Национальная полиция
В городе Рени, что в Одесской области, полицейские задержали 30-летнего мужчину, который устроил стрельбу в одном из местных парков

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел вечером несколько дней назад. Выстрелы прогремели вблизи группы отдыхающих, среди которых был 13-летний подросток.

О происшествии в полицию сообщила местная жительница. К счастью, никто не пострадал, но люди были напуганы.

Стрелка оперативно задержали правоохранители. Он пытался скрыться с места происшествия. У мужчины изъяли пистолет, предварительно травматическое действие, а также стреляный шарик. Оружие было направлено на экспертизу.

Полицейские выяснили, что задержанный – житель соседней области. В момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия объяснил тем, что был пьян и хотел "напугать людей".

Мужчине сообщено о подозрении. Ему грозит до семи лет заключения. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

Напомним, в Днепре задержан мужчина, устроивший стрельбу в центре города. По предварительным данным, между двумя мужчинами возникла ссора во время отдыха на террасе, и подозреваемый решил применить оружие. Свидетели сообщили о громких выстрелах, после чего на место приехали правоохранители.

