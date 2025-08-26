Во время застолья в Киеве мужчина смертельно ранил друга ножом

Фото: Национальная полиция

В Киеве во время застолья между двумя мужчинами возникла ссора, в результате которой 40-летний хозяин квартиры ударил ножом в живот своего 32-летнего друга. Потерпевший впоследствии скончался в больнице от полученной травмы

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что в Деснянское управление полиции обратилась местная жительница, которая сообщила о мужчине с ножевым ранением возле многоэтажки.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и оперативники.

Правоохранители установили, что телесные повреждения потерпевший получил в квартире своего друга, куда пришел в гости. Во время совместного употребления алкоголя между мужчинами произошла ссора, переросшая в конфликт с применением ножа.

Злоумышленник был задержан и изъят возможные орудия преступления. Ему сообщено о подозрении.

На время следствия мужчина будет находиться под стражей. За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

