13:16  26 серпня
У мережі з'явилося відео силового затримання Івана Белецького в Ужгороді
12:56  26 серпня
П'яний і зі зброєю: на Одещині чоловік влаштував стрілянину в парку
07:42  26 серпня
На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2025, 12:56

П'яний і зі зброєю: на Одещині чоловік влаштував стрілянину в парку

26 серпня 2025, 12:56
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У місті Рені, що на Одещині, поліцейські затримали 30-річного чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з місцевих парків

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався ввечері кілька днів тому. Постріли пролунали поблизу групи відпочивальників, серед яких був 13-річний підліток.

Про подію до поліції повідомила місцева жителька. На щастя, ніхто не постраждав, але люди були налякані.

Стрілка оперативно затримали правоохоронці. Він намагався втекти з місця події. У чоловіка вилучили пістолет, попередньо травматичної дії, а також стріляну кульку. Зброю направили на експертизу.

Поліцейські з'ясували, що затриманий – житель сусідньої області. На момент події він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Свої дії пояснив тим, що був п'яним і хотів "налякати людей".

Чоловіку повідомлено про підозру. Йому загрожує до семи років ув’язнення. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, уДніпрі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі міста. За попередніми даними, між двома чоловіками виникла сварка під час відпочинку на терасі, і підозрюваний вирішив застосувати зброю. Свідки повідомили про гучні постріли, після чого на місце приїхали правоохоронці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область парк стрілянина зброя пістолет чоловік алкоголь
Під час застілля в Києві чоловік смертельно поранив друга ножем
26 серпня 2025, 07:48
У Тернополі чоловік влаштував стрілянину на території психлікарні
25 серпня 2025, 14:02
На Одещині сталася різанина: поліція затримала підозрюваного після втечі
25 серпня 2025, 12:39
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
На Донеччині через обстріл росіян знеструмлено шахти, під землею залишаються 148 гірників
26 серпня 2025, 14:50
Зеленський анонсував оновлення правил перетину кордону для чоловіків 18-22 років
26 серпня 2025, 14:38
Бізнес-спільнота звернулася до уряду з пропозиціями щодо змін у Програмі дій 2025–2026
26 серпня 2025, 14:30
У Харкові судили жінку, яка "зливала" позиції ЗСУ
26 серпня 2025, 14:29
ТЦК і викрадення людей: що це за свавілля
26 серпня 2025, 14:14
Який вирок виніс суд 10-класнику за крадіжку під час коляди на Івано-Франківщині
26 серпня 2025, 14:01
Практичні поради для бізнесу: підприємців Харківщини запрошують на семінар
26 серпня 2025, 13:44
У Павлограді затримали 19-річну агентку РФ, яка намагалася підірвати авто ЗСУ
26 серпня 2025, 13:35
У мережі з'явилося відео силового затримання Івана Белецького в Ужгороді
26 серпня 2025, 13:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »