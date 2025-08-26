П'яний і зі зброєю: на Одещині чоловік влаштував стрілянину в парку

Фото: Національна поліція

У місті Рені, що на Одещині, поліцейські затримали 30-річного чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з місцевих парків

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався ввечері кілька днів тому. Постріли пролунали поблизу групи відпочивальників, серед яких був 13-річний підліток.

Про подію до поліції повідомила місцева жителька. На щастя, ніхто не постраждав, але люди були налякані.

Стрілка оперативно затримали правоохоронці. Він намагався втекти з місця події. У чоловіка вилучили пістолет, попередньо травматичної дії, а також стріляну кульку. Зброю направили на експертизу.

Поліцейські з'ясували, що затриманий – житель сусідньої області. На момент події він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Свої дії пояснив тим, що був п'яним і хотів "налякати людей".

Чоловіку повідомлено про підозру. Йому загрожує до семи років ув’язнення. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

