11:59  25 августа
В Буковине зафиксировали 5-градусный мороз
09:29  25 августа
В Киеве избили и ограбили адвоката: нападающим светит до 10 лет заключения
04:51  25 августа
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
25 августа 2025, 16:09

В Днепре задержан мужчина, устроивший стрельбу в центре города

25 августа 2025, 16:09
Фото: иллюстративный
Мужчина открыл огонь в воздух во время ссоры на летней террасе

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

В Днепре на летней террасе одного из заведений произошел инцидент с участием 33-летнего мужчины, который во время конфликта произвел несколько выстрелов в воздух. К счастью, никто не пострадал.

Событие произошло 23 августа в Шевченковском районе. По предварительным данным, между двумя мужчинами возникла ссора во время отдыха на террасе, и подозреваемый решил применить оружие. Свидетели сообщили о громких выстрелах, после чего на место приехали правоохранители.

Сотрудники полиции №4 Днепровского районного управления №1 задержали мужчину в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У него изъяли предмет, похожий на огнестрельное оружие.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство), которая предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все происшествия происшествия.

Ранее сообщалось, на Днепропетровщине местный житель собственноручно обезвредил российский дрон. Мужчина заметил беспилотник вблизи Покровска и остановил его.

25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
07 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
