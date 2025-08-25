Фото: иллюстративный

Мужчина открыл огонь в воздух во время ссоры на летней террасе

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре на летней террасе одного из заведений произошел инцидент с участием 33-летнего мужчины, который во время конфликта произвел несколько выстрелов в воздух. К счастью, никто не пострадал.

Событие произошло 23 августа в Шевченковском районе. По предварительным данным, между двумя мужчинами возникла ссора во время отдыха на террасе, и подозреваемый решил применить оружие. Свидетели сообщили о громких выстрелах, после чего на место приехали правоохранители.

Сотрудники полиции №4 Днепровского районного управления №1 задержали мужчину в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У него изъяли предмет, похожий на огнестрельное оружие.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство), которая предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все происшествия происшествия.

Ранее сообщалось, на Днепропетровщине местный житель собственноручно обезвредил российский дрон. Мужчина заметил беспилотник вблизи Покровска и остановил его.