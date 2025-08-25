В Одесской области произошла резня: полиция задержала подозреваемого после побега
Сегодня 25 августа правоохранители задержали 25-летнего жителя города Южное по подозрению в убийстве 43-летнего знакомого
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительным данным, во время ссоры мужчина ударил потерпевшего ножом в ключицу и грудную клетку, что привело к смерти.
Инцидент произошел возле жилой многоэтажки, где прохожий обнаружил тело потерпевшего и сообщил в полицию.
По прибытии на место происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, среди которых возможно орудие преступления. Менее чем через час подозреваемый был задержан на одной из улиц города.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Молодой человек грозит до 15 лет лишения свободы.
Следствие продолжается под руководством Одесской специализированной прокуратуры в области обороны Южного региона.
