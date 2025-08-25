11:59  25 августа
25 августа 2025, 12:39

В Одесской области произошла резня: полиция задержала подозреваемого после побега

25 августа 2025, 12:39
Фото: Национальная полиция
Сегодня 25 августа правоохранители задержали 25-летнего жителя города Южное по подозрению в убийстве 43-летнего знакомого

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, во время ссоры мужчина ударил потерпевшего ножом в ключицу и грудную клетку, что привело к смерти.

Инцидент произошел возле жилой многоэтажки, где прохожий обнаружил тело потерпевшего и сообщил в полицию.

По прибытии на место происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, среди которых возможно орудие преступления. Менее чем через час подозреваемый был задержан на одной из улиц города.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Молодой человек грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие продолжается под руководством Одесской специализированной прокуратуры в области обороны Южного региона.

Напомним, в Житомире полиция расследует случай умышленного убийства, произошедшего в ночь на 22 августа. Около полуночи в спецлинию 102 поступило сообщение о ножевом ранении мужчины в областном центре. Пострадавший скончался по дороге в больницу, несмотря на попытки медиков спасти его жизнь.

подозрение убийство полиция Одесская область нож ножевое ранение
25 августа 2025
