22 августа 2025, 23:55

В Одессе судили священника, оправдывающего агрессию РФ против Украины

22 августа 2025, 23:55
Иллюстративное фото
В Одессе получил приговор священника Храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины Украинской православной церкви Московского патриархата Русской православной церкви. Его признали виновным в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

С ноября 2024 по начало марта 2025 священник в салоне своего автомобиля в разговорах с женой и знакомыми обидно и унизительно высказывался об украинцах. Он говорил о поддержке РФ. Записи этих разговоров есть в материалах дела.

"Когда здесь даже все поменяется, здесь будет херово. Главное, конечно, чтобы война закончилась, и чтобы не было вот этой Укропии. Потому что не Украина, а именно Укропия, что они построили бандиты", - говорил он.

Он говорил, что РФ богатое государство и на оккупированных территориях якобы налаживается жизнь. Также, по мнению священника, РФ имеет имперские планы и будет захватывать и Польшу и Финляндию для безопасности. Он, в частности, говорил, что война якобы выгодна руководству Украины и США, ведь они воруют средства, выделяемые на войну.

На суде он признал вину и оправдался тем, что подвергся пропаганде. Он пообещал помогать Вооруженным силам Украины деньгами или иным образом. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы, уволив с испытательным сроком 3 года.

Напомним, в Донецкой области будут судить священника, которого подозревают в государственной измене. Известно, что через Telegram он общался с представителем российской спецслужбы. Он добровольно передавал россиянам разведданные.

21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
