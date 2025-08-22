Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

С ноября 2024 по начало марта 2025 священник в салоне своего автомобиля в разговорах с женой и знакомыми обидно и унизительно высказывался об украинцах. Он говорил о поддержке РФ. Записи этих разговоров есть в материалах дела.

"Когда здесь даже все поменяется, здесь будет херово. Главное, конечно, чтобы война закончилась, и чтобы не было вот этой Укропии. Потому что не Украина, а именно Укропия, что они построили бандиты", - говорил он.

Он говорил, что РФ богатое государство и на оккупированных территориях якобы налаживается жизнь. Также, по мнению священника, РФ имеет имперские планы и будет захватывать и Польшу и Финляндию для безопасности. Он, в частности, говорил, что война якобы выгодна руководству Украины и США, ведь они воруют средства, выделяемые на войну.

На суде он признал вину и оправдался тем, что подвергся пропаганде. Он пообещал помогать Вооруженным силам Украины деньгами или иным образом. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы, уволив с испытательным сроком 3 года.

Напомним, в Донецкой области будут судить священника, которого подозревают в государственной измене. Известно, что через Telegram он общался с представителем российской спецслужбы. Он добровольно передавал россиянам разведданные.