06:14  15 августа
На трассе на Одесщине легковушка BMW влетела в отбойник: есть погибшая и пострадавшая
07:28  15 августа
На Прикарпатье к 15 годам приговорили российского морпеха из оккупированного Крыма
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
15 августа 2025, 09:45

В Харьковской области осудили мужчину, который "сливал" россиянам данные ВСУ

15 августа 2025, 09:45
Иллюстративное фото
В Харьковской области гражданин признан виновным в преступлениях против национальной безопасности. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

По данным следствия, летом 2024 мужчина находился в своем дачном доме в селе Богодуховского района Харьковской области. Тогда через Telegram он наладил связь с россиянином.

Уже в августе мужчина направил своему собеседнику скриншоты из приложения GoogleMaps с условными обозначениями о расположении подразделений сил обороны Украины. В частности, делал обозначения "укреп-район", "окопы-зубы дракона", "мини-база ВСУ" и другие. В то время в указанной местности действительно выполняли задачи военные подразделения.

При этом мужчина распространял призывы к насильственному захвату власти в Украине в соцсетях. Он заявлял, что якобы ВСУ обстреливали Донбасс. Также предатель писал, что Россия вроде бы не вторгалась в Донецк и Луганск.

На суде мужчина признал свою вину. Известно, что он женат, имеет двоих детей, и раньше не было проблем с законом. Эксперт подтвердил, что мужчина страдает хроническим психическим заболеванием в форме устойчивого изменения личности после психического заболевания, но он может контролировать свои действия.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к тюремному заключению на 4 года и 1 месяц.

Напомним, Служба безопасности сорвала масштабную попытку совершения террористических атак, готовившихся российскими спецслужбами. Разоблачены 7 агентов, среди которых 14-летние подростки.

На Прикарпатье к 15 годам приговорили российского морпеха из оккупированного Крыма
15 августа 2025, 07:28
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
У экс-главы райсовета Ровенской области обнаружили землю на 5,6 млн грн - суд признал их необоснованными
15 августа 2025, 10:33
Самые маленькие запасы воды за десятилетие: какая ситуация с водохранилищами в Украине
15 августа 2025, 10:25
Когда могут разрешить выезд мужчинам до 22 лет
15 августа 2025, 10:15
"Хорошо за это получал": актер Александр Рудинский рассказал, как его жена реагирует на интимные сцены в кино
15 августа 2025, 10:15
В Николаеве 20-летняя студентка будет сидеть из-за наркотиков
15 августа 2025, 09:55
На Волыни взяли под стражу 20-летнего парня, который изнасиловал 17-летнюю девушку
15 августа 2025, 09:47
Российские удары по Харьковщине: 4 погибших, 2 раненых — опубликованы фото разрушений
15 августа 2025, 09:24
Войскам РФ не удалось продвинуться в Запорожской области, – ISW
15 августа 2025, 09:10
На Буковине сообщено о подозрении 15 чиновникам за масштабные хищения бюджетных средств
15 августа 2025, 09:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
