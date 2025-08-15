Иллюстративное фото

В Харьковской области гражданин признан виновным в преступлениях против национальной безопасности. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

По данным следствия, летом 2024 мужчина находился в своем дачном доме в селе Богодуховского района Харьковской области. Тогда через Telegram он наладил связь с россиянином.

Уже в августе мужчина направил своему собеседнику скриншоты из приложения GoogleMaps с условными обозначениями о расположении подразделений сил обороны Украины. В частности, делал обозначения "укреп-район", "окопы-зубы дракона", "мини-база ВСУ" и другие. В то время в указанной местности действительно выполняли задачи военные подразделения.

При этом мужчина распространял призывы к насильственному захвату власти в Украине в соцсетях. Он заявлял, что якобы ВСУ обстреливали Донбасс. Также предатель писал, что Россия вроде бы не вторгалась в Донецк и Луганск.

На суде мужчина признал свою вину. Известно, что он женат, имеет двоих детей, и раньше не было проблем с законом. Эксперт подтвердил, что мужчина страдает хроническим психическим заболеванием в форме устойчивого изменения личности после психического заболевания, но он может контролировать свои действия.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к тюремному заключению на 4 года и 1 месяц.

Напомним, Служба безопасности сорвала масштабную попытку совершения террористических атак, готовившихся российскими спецслужбами. Разоблачены 7 агентов, среди которых 14-летние подростки.