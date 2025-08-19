13:36  19 августа
19 августа 2025, 16:30

В Одесской области осудили предателя, который зарабатывал на помощи россиянам

19 августа 2025, 16:30
Иллюстративное фото
Местного жителя в Одесской области признали виновным в государственной измене. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Осенью 2024 года мужчина начал общаться с представителем российской спецслужбы в Telegram. Тогда он согласился за денежное вознаграждение помогать врагу. По совету куратора он подписал его контакт как "Стройматериалы".

Мужчина получил задание собирать информацию о расположении воинских частей на территории Измаила Одесской области. Он рассказывал россиянину, что у него есть знакомый военный, у которого можно что-нибудь узнать. Также обсуждал свою знакомую, работавшую кухаркой в воинской части.

Предатель отправлял россиянину координаты воинской части и геолокацию СБУ. Также он рассказывал, где находится батальон Национальной гвардии Украины: он объяснял, где полигон с военной техникой и средствами маскировки, и добавлял фото и ссылки на координаты в Google Maps.

За период переписки обвиняемый получил на карточку всего 6 тысяч гривен. Хотя раньше ему обещали "зарплату" в тысячу долларов США.

В суде свою вину сначала мужчина признал, но потом стал заявлять, что не хотел вредить интересам Украины. По его словам, он якобы "развел" россиянина на деньги. Он отметил, что посылал фото, которые якобы просто находил в интернете, за что ему платили деньги. Потому он считал, что не нарушает закон.

Однако суд проанализировал переписку и пришел к выводу, что мужчина ясно знал, кому и что он отправляет. Приговором суда обвиняемому назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности сорвала масштабную попытку совершения террористических атак, готовившихся российскими спецслужбами. Разоблачены 7 агентов, среди которых 14-летние подростки.

