18:45  22 серпня
На Запоріжжі внаслідок ударів росіян спалахнули пожежі
17:32  22 серпня
На Запоріжжі чоловік заразився рідкісним захворюванням після укусу комара
15:11  22 серпня
Погода в Україні 23 серпня: синоптик попередила про різкий перепад температур і дощі
22 серпня 2025, 23:55

В Одесі судили священника, який виправдовував агресію РФ проти України

22 серпня 2025, 23:55
Ілюстративне фото
В Одесі отримав вирок священика Храму Святої Рівноапостольної Марії Магдалини Української православної церкви Московського патріархату Російської православної церкви. Його визнали винним у виправдуванні збройної агресії РФ проти України

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

З листопада 2024 року до початку березня 2025 року священник у салоні свого автомобіля у розмовах із дружиною та знайомими образливо і принизливо висловлювався про українців. Він говорив про підтримку РФ. Записи цих розмов є в матеріалах справи.

"Когда здесь даже все поменяется, здесь будет херово. Главное, конечно, чтобы война закончилась, и чтоб не было вот этой Укропии. Потому что не Украина, а именно Укропия, что они построили бандиты", - говорив він.

Він казав, що РФ є багатою державою та на окупованих територіях нібито налагоджується життя. Також, на думку священника, РФ має імперські плани та буде захоплювати й Польщу і Фінляндію задля власної безпеки. Він, зокрема, казав, що війна нібито вигідна керівництву України та США, адже вони крадуть кошти, які виділяються на війну.

На суді він визнав провину та виправдався тим, що піддався пропаганді. Він пообіцяв допомагати Збройним силам України грошима або іншим чином. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі, звільнивши з іспитовим строком 3 роки.

Нагадаємо, на Донеччині будуть судити священника, якого підозрюють у державній зраді. Відомо, що він через Telegram спілкувався з представником російської спецслужби. Він добровільно передавав росіянам розвіддані.

Священник агент рф Одеса
