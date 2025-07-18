фото: Офис Генерального прокурора

После разоблачения сотрудничества с российскими спецслужбами, священника из Донецкой области будут судить за государственную измену в условиях военного положения

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры передали в суд дело священнослужителя, подозреваемого в государственной измене. Настоятель храма УПЦ в Волновахском районе установил связь с представителем ФСБ РФ и сотрудничал с ним через Telegram.

Обвиняемый добровольно передавал разведданные врагу. Он регулярно посылал российскому куратору сообщения о расположении украинских войск, укреплений и технике. Также информировал о ремонтных базах ВСУ и боевой активности самоходной артиллерии. Священник понимал, что данные могут использоваться для ударов по украинским позициям и населенным пунктам.

Действия подозреваемого квалифицировали по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения. За это преступление предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Обвиняемый находится под стражей без возможности залога. Дело расследовано сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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