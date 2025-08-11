Экс-сотрудница Пенсионного фонда готовила ракетный удар россиян по Запорожью
Контрразведка СБУ сорвала еще одну попытку россиян получить координаты для новой ракетной атаки по промышленной инфраструктуре Запорожья
Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Под прицелом врага были производственные помещения и опорные электроподстанции, которые питают заводы прифронтового города.
Чтобы скорректировать авиаудар, российская военная разведка (более известная как ГРУ) завербовала экс-работницу местного управления Пенсионного фонда. В поле зрения россиян она попала из-за своих антиукраинских комментариев в телеграм-каналах.
Чтобы выполнить задачу врага, агентка обходила местность, ища производственные и энергетические объекты. Кроме того, она "втемную" собирала нужную информацию, выпрашивая ее у знакомого инженера-программиста из местного машиностроительного предприятия.
Расследование выяснило, что фигурантка согласовывала свои действия с кадровым сотрудником российского ГРУ через анонимный чат в мессенджере.
Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила злоумышленницу, задокументировала ее связи с куратором и задержала "на горячем" во время фотографирования периметра заводского энергообъекта. На месте у фигурантки изъяли смартфон с гугл-картами, на которых она обозначала потенциальные цели для окупантов.
Агентке объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Киеве задержали агента ФСБ, который расставлял "видеопастки" для корректировки ударов по городу. Вражеские задачи выполнял завербованный оккупантами 24-летний ИТ-специалист столичного университета.