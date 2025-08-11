Фото: СБУ

Контрразведка СБУ сорвала еще одну попытку россиян получить координаты для новой ракетной атаки по промышленной инфраструктуре Запорожья

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ .

Под прицелом врага были производственные помещения и опорные электроподстанции, которые питают заводы прифронтового города.

Чтобы скорректировать авиаудар, российская военная разведка (более известная как ГРУ) завербовала экс-работницу местного управления Пенсионного фонда. В поле зрения россиян она попала из-за своих антиукраинских комментариев в телеграм-каналах.

Чтобы выполнить задачу врага, агентка обходила местность, ища производственные и энергетические объекты. Кроме того, она "втемную" собирала нужную информацию, выпрашивая ее у знакомого инженера-программиста из местного машиностроительного предприятия.

Расследование выяснило, что фигурантка согласовывала свои действия с кадровым сотрудником российского ГРУ через анонимный чат в мессенджере.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила злоумышленницу, задокументировала ее связи с куратором и задержала "на горячем" во время фотографирования периметра заводского энергообъекта. На месте у фигурантки изъяли смартфон с гугл-картами, на которых она обозначала потенциальные цели для окупантов.

Агентке объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве задержали агента ФСБ, который расставлял "видеопастки" для корректировки ударов по городу. Вражеские задачи выполнял завербованный оккупантами 24-летний ИТ-специалист столичного университета.