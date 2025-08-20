12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
20 августа
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
20 августа 2025, 18:39

Правоохранители задержали жителя Одессы, который незаконно переправлял мужчин в Молдову

20 августа 2025, 18:39
фото: Национальная полиция
За совершенное одесситу грозит лишение свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 43-летний житель Одессы в сговоре с неустановленным лицом, подыскивали через мессенджер военнообязанных мужчин, желающих незаконно покинуть Украину, и предлагали помощь.

Стоимость "услуги" составила 8000 гривен.

"Делок из Одессы повез пассажира в оговоренное место в одном из приграничных населенных пунктов Подольского района. Там получил 4200 гривен задатка от "путешественника", взорвал его, после чего был задержан в процессуальном порядке", – сообщили в полиции.

Напомним, в Одесской области у границы с Молдовой задержали переполненный "пассажирами" автомобиль. За попытку побега за границу клиенты заплатили организатору от 7,5 до 8,5 тыс. долларов США.

