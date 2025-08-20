В Одесской области будут судить организаторов финансовой пирамиды, которые обманули инвесторов на 26 млн грн
Правоохранители завершили расследование в отношении организатора финансовой пирамиды «VinEco» и «Vinex Тrade» и трех его сообщниц
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Правоохранители установили, что главным в мошенническом бизнесе оказался 28-летний житель Березовщины. К "сотрудничеству" он привлек знакомых землячек 55 и 23 лет и 61-летнюю одесситку.
"Для выманивания денег у граждан союзники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием "VinEco", которое впоследствии сменили на якобы занимающийся "Vinex Тrade" разными видами деятельности, главная из которых – инвестиционная, и получает сверхприбыли", – сообщили в полиции.
Злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму, обещали высокие проценты, возврат средств в любое время и бонусы за привлечение новых вкладчиков.
Правоохранители установили 94 пострадавших, попавших в ловушку мошенников и, уложившись в финансовую пирамиду, понесли общий ущерб в размере 25 млн 742 тыс. грн.
За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
