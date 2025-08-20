Министр иностранных дел Австрии прибыла в Одессу

фото: Андрей Сибига

В Одессу прибыла министерша иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер

Об этом в Х сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает RegioNews.

Украинский дипломат поделился в своем сообщении несколькими фотографиями по визиту своей австрийской коллеги. Он отметил, что это уже третий визит главы МИД Австрии в Украину за последние полгода.

Today, I am pleased to welcome my dear Austrian colleague @BMeinl to Odesa on her third visit to Ukraine since she took office in March.



I greatly value Beate's personal commitment, which complements the intense dynamics of Ukrainian-Austrian relations. We are building on… pic.twitter.com/ND65UIV5Fu — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) August 20, 2025

Я высоко ценю личную преданность Беате, которая дополняет интенсивную динамику украинско-австрийских отношений. Мы опираемся на результаты визита президента Зеленского в Вену в середине июня", – сообщил Сибига.

Напомним, Одесса официально получила статус территории боевых действий. Об этом говорится в приказе Министерства развития общин и территорий Украины.