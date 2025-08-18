11:56  18 августа
18 августа 2025, 13:15

В Одесской области у границы с Молдовой задержали переполненный "пассажирами" автомобиль

18 августа 2025, 13:15
фото: ГПСУ
Пограничники разоблачили попытку переправки лиц через границу в непризнанное Приднестровье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, в одном из сел Раздельнянского района пограничники остановили двигавшийся в направлении границы легковой автомобиль. В салоне машины находился водитель и восемь пассажиров.

45-летний водитель должен был довезти жителей Донецкой, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областей в приграничную зону.

Стоила такая поездка от 7,5 до 8,5 тыс. долларов США, а также 5 тыс. гривен водителю – за доставку к границе.

Водителю и пособнику из телеграмм-канала сообщено о подозрении по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 454 тыс. грн и в виде ночного домашнего ареста соответственно.

Относительно восьми пассажиров составлены админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Им грозит только штраф.

Напомним, на днях в Одесской области был задержан организатор незаконной переправки мужчин в Молдову. За совершенное злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до девяти лет с конфискацией имущества.

