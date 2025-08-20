12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
20 серпня 2025, 18:39

Правоохоронці затримали жителя Одеси, який незаконно переправляв чоловіків до Молдови

20 серпня 2025, 18:39
фото: Національна поліція
За скоєне одеситу загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 43-річний житель Одеси у змові з невстановленою наразі особою, підшукували через месенджер військовозобов’язаних чоловіків, охочих у незаконний спосіб покинути Україну, та пропонували допомогу.

Вартість "послуги" становила 8000 гривень.

"Ділок з Одеси повіз пасажира до обумовленого місця в одному із прикордонних населених пунктів Подільського району. Там отримав 4200 гривень завдатку від "мандрівника", висадив його, після чого був затриманий у процесуальному порядку", – повідомили у поліції.

Нагадаємо, Одещині біля кордону з Молдовою затримали переповнений "пасажирами" автомобіль. За спробу втечі за кордон клієнти заплатили організатору від 7,5 до 8,5 тис. доларів США.

Міністр закордонних справ Австрії прибула до Одеси
20 серпня 2025, 13:29
На Одещині судитимуть організаторів фінансової піраміди, які ошукали інвесторів на 26 млн грн
20 серпня 2025, 12:22
На "Оскар" висунули фільм про одеський санаторій "Куяльник"
19 серпня 2025, 22:49
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
