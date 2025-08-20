Правоохоронці затримали жителя Одеси, який незаконно переправляв чоловіків до Молдови

фото: Національна поліція

За скоєне одеситу загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 43-річний житель Одеси у змові з невстановленою наразі особою, підшукували через месенджер військовозобов’язаних чоловіків, охочих у незаконний спосіб покинути Україну, та пропонували допомогу.

Вартість "послуги" становила 8000 гривень.

"Ділок з Одеси повіз пасажира до обумовленого місця в одному із прикордонних населених пунктів Подільського району. Там отримав 4200 гривень завдатку від "мандрівника", висадив його, після чого був затриманий у процесуальному порядку", – повідомили у поліції.

Нагадаємо, Одещині біля кордону з Молдовою затримали переповнений "пасажирами" автомобіль. За спробу втечі за кордон клієнти заплатили організатору від 7,5 до 8,5 тис. доларів США.