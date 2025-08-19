18:50  19 августа
Завтра в Украине ожидается до +30
17:59  19 августа
В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов
15:59  19 августа
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
19 августа 2025, 22:49

На "Оскар" выдвинули фильм об одесском санатории "Куяльник"

19 августа 2025, 22:49
фото: Википедия
Ирландия выдвинула на «Оскар» фильм об одесском санатории «Куяльник»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Variety.

По словам экспертов, это увлекательный и одновременно мощный фильм с яркими и визуально потрясающими пейзажами и колоритным актерским составом реальных персонажей, которые находят бегство от реальности внутри нетрадиционного оздоровительного центра в Украине.

Напомним, Курорт Куяльник – известный грязевой курорт, основанный в 1833 году. В 1833-1834 годах была построена первая деревянная водогрязелечебница. Основателем курорта считается врач Эраст Андриевский. Курорт Куяльник находится в Одесской области.

Как сообщалось, в июне россияне атаковали Одесскую область беспилотниками. В результате вражеской атаки были повреждены дома и база отдыха.

19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
