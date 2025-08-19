На "Оскар" выдвинули фильм об одесском санатории "Куяльник"

фото: Википедия

Ирландия выдвинула на «Оскар» фильм об одесском санатории «Куяльник»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Variety.

По словам экспертов, это увлекательный и одновременно мощный фильм с яркими и визуально потрясающими пейзажами и колоритным актерским составом реальных персонажей, которые находят бегство от реальности внутри нетрадиционного оздоровительного центра в Украине.

Напомним, Курорт Куяльник – известный грязевой курорт, основанный в 1833 году. В 1833-1834 годах была построена первая деревянная водогрязелечебница. Основателем курорта считается врач Эраст Андриевский. Курорт Куяльник находится в Одесской области.

Как сообщалось, в июне россияне атаковали Одесскую область беспилотниками. В результате вражеской атаки были повреждены дома и база отдыха.