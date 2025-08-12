10:18  12 августа
В Киевской области мужчина застрелил из ружья соседскую собаку
07:28  12 августа
Во Львове женщину будут судить за убийство собственного сына
01:25  12 августа
В Черкасской области мужчина притворялся ветераном ради льгот
12 августа 2025, 10:51

В Одессе задержали 18-летнего юношу с психотропами на 20 млн грн

12 августа 2025, 10:51
Фото: Национальная полиция
Полиция разоблачила 18-летнего участника наркогруппировки, который распространял наркотики и психотропные вещества в Одессе

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что фигурант занимался сбытом запрещенных веществ из-за логистической компании и "закладок".

Во время обыска по месту жительства изъято более 21 кг психотропа a-PVP, 100 г каннабиса, мобильные телефоны, SIM-карты и черные записи.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке – около 20 миллионов гривен.

18-летний одессит задержан. Ему уже доложено о подозрении. Злоумышленнику светит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители разоблачили масштабную схему незаконной продажи наркотиков под видом заместительной терапии. В преступную группу группы входил бывший работник правоохранительных органов и трое его сообщников.

08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
В Каменском парамедики приняли роды прямо по пути в больницу
12 августа 2025, 13:50
Безопасные школы и современные больницы: правительственная делегация посетила Харьковщину
12 августа 2025, 13:48
Стипендии в Украине хотят увеличить до 8000 грн, - экс-замминистра образования
12 августа 2025, 13:22
Из-за ревности — за решетку: в Киеве мужчина получил 7,5 лет за убийство знакомого
12 августа 2025, 12:58
Россия потратила более $13 млрд на обстрелы Украины за первое полугодие 2025 года, - Forbes
12 августа 2025, 12:53
После удара по Запорожье три человека до сих пор в больницах, один — в тяжелом состоянии
12 августа 2025, 12:51
В Днепропетровской области 10-летняя девочка упала с дерева: состояние пострадавшей
12 августа 2025, 12:39
Во Львовской области осудили мужчину за угрозы журналисту: что решил суд
12 августа 2025, 12:31
В Ровенской области в результате столкновения Mercedes и Citroën госпитализировали обоих водителей
12 августа 2025, 12:27
В Киеве отправили под суд мужчину, который на детской площадке обокрал 10-летнюю девочку
12 августа 2025, 12:24
