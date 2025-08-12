В Одессе задержали 18-летнего юношу с психотропами на 20 млн грн
Полиция разоблачила 18-летнего участника наркогруппировки, который распространял наркотики и психотропные вещества в Одессе
Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.
Отмечается, что фигурант занимался сбытом запрещенных веществ из-за логистической компании и "закладок".
Во время обыска по месту жительства изъято более 21 кг психотропа a-PVP, 100 г каннабиса, мобильные телефоны, SIM-карты и черные записи.
Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке – около 20 миллионов гривен.
18-летний одессит задержан. Ему уже доложено о подозрении. Злоумышленнику светит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
Напомним, в Днепропетровской области правоохранители разоблачили масштабную схему незаконной продажи наркотиков под видом заместительной терапии. В преступную группу группы входил бывший работник правоохранительных органов и трое его сообщников.