В Одессе задержали 18-летнего юношу с психотропами на 20 млн грн

Фото: Национальная полиция

Полиция разоблачила 18-летнего участника наркогруппировки, который распространял наркотики и психотропные вещества в Одессе

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что фигурант занимался сбытом запрещенных веществ из-за логистической компании и "закладок".

Во время обыска по месту жительства изъято более 21 кг психотропа a-PVP, 100 г каннабиса, мобильные телефоны, SIM-карты и черные записи.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке – около 20 миллионов гривен.

18-летний одессит задержан. Ему уже доложено о подозрении. Злоумышленнику светит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

