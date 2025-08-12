В Одесі затримали 18-річного юнака з психотропами на 20 млн грн

Фото: Національна поліція

Поліція викрила 18-річного учасника наркоугруповання, який розповсюджував наркотики та психотропні речовини в Одесі

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що фігурант займався збутом заборонених речовин через логістичну компанію та "закладки".

Під час обшуку за місцем його проживання вилучено понад 21 кг психотропу a-PVP, 100 г канабісу, мобільні телефони, SIM-картки та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку — близько 20 мільйонів гривень.

18-річного одесита затримано. Йому вже повідомлено про підозру. Зловмиснику світить до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці викрили масштабну схему незаконного продажу наркотиків під виглядом замісної терапії. До злочинної групи групи входив колишній працівник правоохоронних органів та троє його спільників.