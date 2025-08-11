Фото: Государственное бюро расследований

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Совместная операция Государственного бюро расследований, Службы безопасности Украины и Департамента внутренней безопасности Нацполиции раскрыла деятельность группы, в которую входил бывший сотрудник правоохранительных органов и трое его сообщников.

Фигуранты арендовали помещение в Каменском, где официально открыли медицинский центр. Он якобы предоставлял бесплатную заместительную терапию и психологическую поддержку для людей с наркотической зависимостью. Для легализации деятельности они получили лицензию на хранение наркотических средств.

Правоохранители провели обыск в медицинском центре

Однако на самом деле пациентам не предоставляли никаких бесплатных услуг. Вместо этого им продавали сильнодействующие препараты, в частности метадон. По подсчетам следствия, незаконная прибыль злоумышленников могла достигать полумиллиона гривен ежемесячно.

Изъяты тысячи таблеток метадона и наличные деньги

Во время обысков в медучреждении изъяли более 3 тысяч таблеток метадона, почти миллион гривен наличными и черновые записи, свидетельствующие о масштабности деятельности. Бывшему правоохранителю и его сообщникам уже сообщено о подозрении по статье о перевозке, хранении и сбыте наркотических средств.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области разоблачили организованную группу, которая занималась сбытом наркотиков, оружия и боеприпасов. Возглавлял группировку ранее судимый житель Тернополя, который руководил действиями девяти сообщников и наладил каналы поставки.