19:09  07 августа
В Житомире задержали подростков, совершивших теракт по заказу РФ
18:11  07 августа
В Одесской области простились с полицейским, которого застрелили 5 августа
16:21  07 августа
В Тернополе неизвестные устроили стрельбу возле детской площадки
08 августа 2025, 00:12

В Харькове накрыли нарколабораторию с товаром на 25 миллионов гривен

08 августа 2025, 00:12
Фото: ОГП
Правоохранители задержали в Харькове организатора наркобизнеса и троих его сообщников

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Дельцы изготовляли, хранили и продавали психотропы и прекурсоры. Они устроили полноценную нарколабораторию в частном доме.

Во время обысков правоохранители изъяли более 20,5 кг психотропного вещества PVP, гранату Ф-1, расфасованный каннабис, более 400 литров прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков в промышленных масштабах.

Ориентировочная стоимость изъятых психотропных веществ и прекурсоров – около 25 миллионов гривен.

Всем задержанным объявили подозрение. Организатору и одному из сообщников инкриминируют незаконное изготовление, хранение и сбыт прекурсоров и психотропов. Два других фигуранта подозреваются в хранении и продаже наркотиков.

Решается вопрос взятия фигурантов под стражу без права внесения залога.

Напомним, ранее в Запорожье разоблачили масштабную нарколабораторию, действовавшую на территории бывшего авторемонтного завода. Изготовленные препараты делец распространял по всей Украине через почтовые сервисы.

