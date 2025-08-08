Фото: ОГП

Правоохранители задержали в Харькове организатора наркобизнеса и троих его сообщников

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора .

Дельцы изготовляли, хранили и продавали психотропы и прекурсоры. Они устроили полноценную нарколабораторию в частном доме.

Во время обысков правоохранители изъяли более 20,5 кг психотропного вещества PVP, гранату Ф-1, расфасованный каннабис, более 400 литров прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков в промышленных масштабах.

Ориентировочная стоимость изъятых психотропных веществ и прекурсоров – около 25 миллионов гривен.

Всем задержанным объявили подозрение. Организатору и одному из сообщников инкриминируют незаконное изготовление, хранение и сбыт прекурсоров и психотропов. Два других фигуранта подозреваются в хранении и продаже наркотиков.

Решается вопрос взятия фигурантов под стражу без права внесения залога.

Напомним, ранее в Запорожье разоблачили масштабную нарколабораторию, действовавшую на территории бывшего авторемонтного завода. Изготовленные препараты делец распространял по всей Украине через почтовые сервисы.