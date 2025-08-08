В Харькове накрыли нарколабораторию с товаром на 25 миллионов гривен
Правоохранители задержали в Харькове организатора наркобизнеса и троих его сообщников
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
Дельцы изготовляли, хранили и продавали психотропы и прекурсоры. Они устроили полноценную нарколабораторию в частном доме.
Во время обысков правоохранители изъяли более 20,5 кг психотропного вещества PVP, гранату Ф-1, расфасованный каннабис, более 400 литров прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков в промышленных масштабах.
Ориентировочная стоимость изъятых психотропных веществ и прекурсоров – около 25 миллионов гривен.
Всем задержанным объявили подозрение. Организатору и одному из сообщников инкриминируют незаконное изготовление, хранение и сбыт прекурсоров и психотропов. Два других фигуранта подозреваются в хранении и продаже наркотиков.
Решается вопрос взятия фигурантов под стражу без права внесения залога.
Напомним, ранее в Запорожье разоблачили масштабную нарколабораторию, действовавшую на территории бывшего авторемонтного завода. Изготовленные препараты делец распространял по всей Украине через почтовые сервисы.