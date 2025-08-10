16:09  09 августа
10 августа 2025, 15:57

На Волыни у пассажирки автобуса обнаружили запрещенные галлюциногенные грибы

10 августа 2025, 15:57
Фото: Волынская таможня
В металлической банке находились сушеные грибы, которые, по предварительным данным, могут содержать психотропные вещества псилоцин и псилоцибин

Об этом сообщает Волынская таможня, передает RegioNews.

На таможенном пункте пропуска Ягодин во время проверки рейсового автобуса, следовавшего из Струмовки в Варшаву, в багаже одной из пассажирок обнаружили запрещенные вещества. Эти вещества запрещены для оборота в Украине.

Кроме грибов, таможенники изъяли металлический гриндер с остатками растительного вещества. Задержание стало возможным благодаря служебной собаке, которая обнаружила запрещенные предметы во время досмотра багажа. Животное продемонстрировало высокий уровень подготовки и помогло сотрудникам таможни в выявлении контрабанды.

Изъятые грибы переданы правоохранителям для расследования

Найденные вещества переданы правоохранительным органам для дальнейшего расследования. По предварительной квалификации, случай имеет признаки уголовного правонарушения по статье 305 Уголовного кодекса Украины, касающейся незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ.

Служебная собака помогла обнаружить запрещенные вещества

Правоохранители продолжают работу с целью установления всех обстоятельств дела и предотвращения незаконного ввоза запрещенных веществ через государственную границу. Таможенники напоминают пассажирам о строгом соблюдении правил и запрете перевозки опасных веществ.

Напоминаем, что в Киеве недавно задержали двух мужчин, которые занимались торговлей психотропными веществами. Правоохранители обнаружили склад с запрещенными веществами в помещении научного института и устанавливают подробности их деятельности.

Волынь таможня психотроп грибы контрабанда служебные собаки
