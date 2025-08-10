На Волыни у пассажирки автобуса обнаружили запрещенные галлюциногенные грибы
В металлической банке находились сушеные грибы, которые, по предварительным данным, могут содержать психотропные вещества псилоцин и псилоцибин
Об этом сообщает Волынская таможня, передает RegioNews.
На таможенном пункте пропуска Ягодин во время проверки рейсового автобуса, следовавшего из Струмовки в Варшаву, в багаже одной из пассажирок обнаружили запрещенные вещества. Эти вещества запрещены для оборота в Украине.
Кроме грибов, таможенники изъяли металлический гриндер с остатками растительного вещества. Задержание стало возможным благодаря служебной собаке, которая обнаружила запрещенные предметы во время досмотра багажа. Животное продемонстрировало высокий уровень подготовки и помогло сотрудникам таможни в выявлении контрабанды.
Найденные вещества переданы правоохранительным органам для дальнейшего расследования. По предварительной квалификации, случай имеет признаки уголовного правонарушения по статье 305 Уголовного кодекса Украины, касающейся незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ.
Правоохранители продолжают работу с целью установления всех обстоятельств дела и предотвращения незаконного ввоза запрещенных веществ через государственную границу. Таможенники напоминают пассажирам о строгом соблюдении правил и запрете перевозки опасных веществ.
Напоминаем, что в Киеве недавно задержали двух мужчин, которые занимались торговлей психотропными веществами. Правоохранители обнаружили склад с запрещенными веществами в помещении научного института и устанавливают подробности их деятельности.