12:50  13 ноября
В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
07:43  13 ноября
Стрельба в Киеве: полиция проверяет сообщения о нападении на женщину
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
13 ноября 2025, 11:55

Удар "шахедом" по Николаеву: шесть раненых, три человека в тяжелом состоянии

13 ноября 2025, 11:55
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Николаевской области
Читайте також
українською мовою

Утром 13 ноября российская армия нанесла удар по Николаеву ударным беспилотником типа "Шахед". Под атаку попала промышленная инфраструктура города

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"По состоянию на данный момент в результате утреннего удара "шахедом" по Николаеву ранения получили шесть человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии", – отметил он.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

На даный момент в городе и области снова объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ударов.

Напомним, 13 ноября российские военные также нанесли удар неподалеку от села Богуславка в Боровской общине. Предварительно, оккупанты попали беспилотником в мотоблок. Погибли три человека.

война ГСЧС Николаев ранение атака российская армия шахеды
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
