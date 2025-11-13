Удар "шахедом" по Николаеву: шесть раненых, три человека в тяжелом состоянии
Утром 13 ноября российская армия нанесла удар по Николаеву ударным беспилотником типа "Шахед". Под атаку попала промышленная инфраструктура города
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
"По состоянию на данный момент в результате утреннего удара "шахедом" по Николаеву ранения получили шесть человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии", – отметил он.
Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
На даный момент в городе и области снова объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ударов.
Напомним, 13 ноября российские военные также нанесли удар неподалеку от села Богуславка в Боровской общине. Предварительно, оккупанты попали беспилотником в мотоблок. Погибли три человека.
Атака на Одесщину: в ГСЧС показали, как тушили пожар на объекте транспортной инфраструктурыВсе новости »
13 ноября 2025, 10:35Часть Корабельного района Херсона осталась без света из-за обстрелов
13 ноября 2025, 09:54В Херсоне на российских минах подорвались две "скорые"
13 ноября 2025, 08:57
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Издевался над бывшей женой в присутствии ребенка: в Хмельницкой области рассмотрели дело о психологическом насилии - какое решение суда
13 ноября 2025, 14:25Стали известны подробности задержания дельца с фамилией Ермак
13 ноября 2025, 14:04Коррупция и война: как не дать Украине погибнуть в "стране мечтаний"
13 ноября 2025, 13:56В Одесской области девочка принесла гранату в школу, она взорвалась
13 ноября 2025, 13:51Инцидент с полицией в Луцке: водитель получил перелом колена
13 ноября 2025, 13:42В Киеве расследуют хищение средств на Труханов и Венецианские острова: что известно о схеме
13 ноября 2025, 13:35Россияне массово минируют Херсон из дронов
13 ноября 2025, 13:29Как россияне, когда-то вместе с украинцами освобождавшие Европу от нацизма и фашизма – сами стали фашистами?
13 ноября 2025, 13:16Зеленский рассказал, когда последний раз общался с Миндичем
13 ноября 2025, 13:15Один из водителей был пьян: во Львове в ДТП травмировались три человека
13 ноября 2025, 13:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело