Удар "шахедом" по Николаеву: шесть раненых, три человека в тяжелом состоянии

Фото: ГСЧС Николаевской области

Утром 13 ноября российская армия нанесла удар по Николаеву ударным беспилотником типа "Шахед". Под атаку попала промышленная инфраструктура города

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"По состоянию на данный момент в результате утреннего удара "шахедом" по Николаеву ранения получили шесть человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии", – отметил он.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

На даный момент в городе и области снова объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ударов.

Напомним, 13 ноября российские военные также нанесли удар неподалеку от села Богуславка в Боровской общине. Предварительно, оккупанты попали беспилотником в мотоблок. Погибли три человека.