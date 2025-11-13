Удар "шахедом" по Миколаєву: шестеро поранених, троє людей у важкому стані

Фото: ДСНС Миколаївщини

Вранці 13 листопада російська армія завдала удару по Миколаєву ударним безпілотником типу "Шахед". Під атаку потрапила промислова інфраструктура міста

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"Станом на зараз внаслідок ранкового удару "шахедом” по Миколаєву поранення отримали шестеро людей. Троє з них перебувають у важкому стані", – зазначив він.

Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Наразі в місті та області знову оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ударів.

Нагадаємо, 13 листопада російські військові також завдали удару неподалік села Богуславка у Борівській громаді. Попередньо, окупанти поцілили безпілотником у мотоблок. Загинули троє людей.