Часть Корабельного района Херсона осталась без света из-за обстрелов

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Херсоне в результате обстрелов повреждены линии электропередач, из-за чего временно обесточена часть Корабельного района

Об этом сообщает Херсонская ГBA, передает RegioNews.

Для проведения ремонта специалистам понадобится около двух дней. Поэтому также временно не будут работать троллейбусы маршрута №8.

Ранее МВА сообщало, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на контактной сети 13 и 14 ноября не будет работать 4-й троллейбус.

Напомним, в Днепровском районе Херсона 13 ноября на российских минах типа "лепесток" взорвались два авто скорой помощи. К счастью, никто не пострадал.