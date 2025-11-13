Иллюстративное фото: из открытых источников

В Днепровском районе Херсона 13 ноября на российских минах типа "лепесток" подорвались два авто скорой помощи

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Первая бригада "экстренки" наехала на мину в 03:00, когда эвакуировала больного. Другая – около 05:00 при выезде на вызов", – говорится в сообщении.

В результате детонации в обоих автомобилях повреждены колеса. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, 31 октября в Житомирской области два автомобиля подорвались на минах. Погибли пять человек, еще трое получили травмы.