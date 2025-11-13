Россияне атаковали гражданских на Харьковщине: погибли три человека
В четверг, 13 ноября, российские военные нанесли удар неподалеку от села Богуславка в Боровской громаде
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Предварительно, оккупанты попали беспилотником в мотоблок. На месте погибли два человека, еще двое – получили ранения.
Пострадавших госпитализировали. Один из них скончался в "скорой".
"Врачи сделали все возможное для спасения. Но, к сожалению, ранения оказались слишком тяжелыми", – отметил чиновник.
Еще одному травмированному медики оказывают необходимую помощь.
Напомним, ночью 13 ноября российские военные атаковали ударными беспилотниками город Арциз в Одесской области. Из-за вражеских обстрелов поврежден объект транспортной инфраструктуры, административное помещение и ремонтные цеха. Возник пожар.