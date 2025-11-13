09:56  13 ноября
В Черниговской области задержали 18-летнего юношу за изнасилование 13-летней девочки
07:43  13 ноября
Стрельба в Киеве: полиция проверяет сообщения о нападении на женщину
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
13 ноября 2025, 10:35

Атака на Одесщину: в ГСЧС показали, как тушили пожар на объекте транспортной инфраструктуры

13 ноября 2025, 10:35
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В результате пожаров вспыхнул пожар на объекте транспортной инфраструктуры в городе Арциз на Одесщине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС и главу Одесской ОВА Олега Кипера.

"В результате взрыва разрушена кровля ремонтного цеха железной дороги, возник пожар", – говорится в сообщении чиновника.

Россияне атаковали Одесщину
Россияне атаковали Одесскую область 13 ноября 2025 года

К счастью, информации о погибших или пострадавших нет.

Атака на Одесщину 13 ноября 2025
Дроновая атака на Одесщину 13 ноября 2025 года

На месте работали 16 пожарных, привлекались три единицы спецтехники.

Напомним, ночью 13 ноября российские военные атаковали ударными беспилотниками город Арциз в Одесской области. Из-за вражеских обстрелов поврежден объект критической инфраструктуры, административное помещение и ремонтные цеха.

Одесская область война обстрелы инфраструктура пожар спасатели ГСЧС
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
