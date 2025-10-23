21:22  23 октября
Синоптикиня предупредила о резком изменении погоды в Украине
13:48  23 октября
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
13:35  23 октября
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
UA | RU
UA | RU
23 октября 2025, 20:35

В Николаеве женщина готовила теракт по заказу россиян

23 октября 2025, 20:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Заводской районный суд города Николаева признал женщину виновной в покушении на теракт. В ближайшие годы она проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В феврале этого года жительница Днепропетровщины начала общаться в мессенджере с представителем РФ. Она согласилась выполнять задачи россиян за денежное вознаграждение.

Уже в марте женщина приехала в Николаев. Там во дворе общежития № 1 Черноморского национального университета имени Петра Могилы отыскала в тайнике два самодельных взрывных устройства выполнила указания по активации для дистанционного подрыва.

Одно устройство она заложила под авто во дворе общежития, а другое замаскировала возле дерева. Также рядом агент РФ разместила в пачке из-под сока мобильный телефон с павербанком, чтобы "оператор" мог следить за местом происшествия и привести взрывчатку в действие.

Женщина сделала все для подготовки взрыва, после чего была задержана представителями СБУ. О ней известно, что она замужем и имеет троих несовершеннолетних детей. В 2022 году она была приговорена к штрафу и 200 часам исправительных работ за кражу.

Она заключила соглашение о признании виновности по поводу законченного покушения на теракт и приобретение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. В результате ее приговорили к 5 годам лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ задержала в Запорожье супругов агентов РФ, которые готовили теракт против военных. Фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство у места дислокации военных или на маршрутах их передвижения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд теракт Николаев
Среди целей ТЦК и объект Сил обороны: российский агент в Одесской области готовил теракты
22 октября 2025, 13:55
Искал "легкие деньги": "бездомного" из Николаевщины судили за работу на россиян
21 октября 2025, 19:45
В Киевской области судили диверсанта за поджоги на железной дороге
20 октября 2025, 10:35
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В приложении "Армия+" заработала новая функция для военных
23 октября 2025, 23:11
Могут подать в суд: команда Оли Поляковой готова судиться за разрешение принять участие в Евровидении
23 октября 2025, 23:00
ВСУ получат ракету "Фламинго", деньги на которую собрали чехи
23 октября 2025, 22:59
С начала суток произошло 103 боевых столкновений: где самая сложная ситуация
23 октября 2025, 22:55
Лидеры ЕС утвердили документ о поддержке Украины
23 октября 2025, 22:49
Российские самолеты нарушили воздушное пространство ЕС
23 октября 2025, 22:39
В США рассказали, что нужно для предстоящей встречи Трампа с Путиным
23 октября 2025, 22:31
Депутата Житомирского городского совета будут судить за недостоверное декларирование
23 октября 2025, 22:22
В Харькове отстроили поврежденную россиянами школу
23 октября 2025, 22:11
В Украине заработала программа поддержки родителей
23 октября 2025, 21:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »