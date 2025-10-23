Иллюстративное фото

Заводской районный суд города Николаева признал женщину виновной в покушении на теракт. В ближайшие годы она проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В феврале этого года жительница Днепропетровщины начала общаться в мессенджере с представителем РФ. Она согласилась выполнять задачи россиян за денежное вознаграждение.

Уже в марте женщина приехала в Николаев. Там во дворе общежития № 1 Черноморского национального университета имени Петра Могилы отыскала в тайнике два самодельных взрывных устройства выполнила указания по активации для дистанционного подрыва.

Одно устройство она заложила под авто во дворе общежития, а другое замаскировала возле дерева. Также рядом агент РФ разместила в пачке из-под сока мобильный телефон с павербанком, чтобы "оператор" мог следить за местом происшествия и привести взрывчатку в действие.

Женщина сделала все для подготовки взрыва, после чего была задержана представителями СБУ. О ней известно, что она замужем и имеет троих несовершеннолетних детей. В 2022 году она была приговорена к штрафу и 200 часам исправительных работ за кражу.

Она заключила соглашение о признании виновности по поводу законченного покушения на теракт и приобретение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. В результате ее приговорили к 5 годам лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ задержала в Запорожье супругов агентов РФ, которые готовили теракт против военных. Фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство у места дислокации военных или на маршрутах их передвижения.