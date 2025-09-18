08:10  18 сентября
На Львовщине внедорожник съехал с дороги и перевернулся: погиб мужчина
08:19  18 сентября
На Полтавщине браконьеры пытались скрыться от полиции с лебедями в багажнике авто
00:30  18 сентября
Ведущий Алексей Суханов признался, что у него есть любимый человек
UA | RU
UA | RU
18 сентября 2025, 10:37

В Запорожье задержали супругов-агентов РФ, которые готовили теракт против военных

18 сентября 2025, 10:37
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ сорвала попытку теракта в Запорожье. Контрразведка задержала супругов-агентов РФ, которые планировали взорвать украинских военных

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство у места дислокации военных или на маршрутах их передвижения.

Задержание произошло в пять утра, когда злоумышленники уже направлялись со взрывчаткой к выбранной локации.

Следствие установило, что исполнителями задачи россиян стали местный разнорабочий и его жена, работавшая кассиршей на заправке. Супругов завербовали через телеграм-каналы, где они искали "легкие заработки".

По инструкциям кураторов агенты должны были выявлять места наибольшего скопления украинских военных и передавать информацию оккупантам.

Найдя подходящую локацию, супруги согласовали "цель" с куратором и подготовили самодельную взрывчатку. Чтобы скрыть свою деятельность, они прятали лицо под шлемами при закупке компонентов.

Кроме того, агенты спрятали вблизи точки наблюдательную камеру с удаленным доступом – ее назначением была слежка за приближением военных к месту закладки. По плану кураторов, это должно было дать возможность активировать взрывчатку дистанционно.

Обоим задержанным объявили подозрение по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УК Украины (покушение на совершение теракта по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Житомирской области задержали агента РФ, совершившего теракт с гибелью человека. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ военные задержание Запорожье подрыв агент рф
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
Фортификации по-украински: миллиарды потратили, оборону не построили
18 сентября 2025, 10:58
В Одесской области пьяный водитель сбил двух пешеходов
18 сентября 2025, 10:46
Один спасатель погиб, двое ранены из-за атаки российских БПЛА на Нежин
18 сентября 2025, 10:42
Сгоревшие дома и техника: ГСЧС показала последствия ночной атаки на Киевщину
18 сентября 2025, 10:14
Хотел отомстить: в Киеве мужчина сжег Toyota
18 сентября 2025, 10:08
24-летний "химик" из Кривого Рога организовал наркобизнес на 12 миллионов ежемесячно
18 сентября 2025, 09:55
РФ атаковала Украину 75 ударными БПЛА: ПВО сбила больше половины
18 сентября 2025, 09:41
Призыв на ВОТ: на Запорожье оккупанты массово вручают повестки на блокпостах
18 сентября 2025, 09:25
В Киев прибыл министр обороны Польши
18 сентября 2025, 09:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »