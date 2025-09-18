В Запорожье задержали супругов-агентов РФ, которые готовили теракт против военных
СБУ сорвала попытку теракта в Запорожье. Контрразведка задержала супругов-агентов РФ, которые планировали взорвать украинских военных
Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.
По данным следствия, фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство у места дислокации военных или на маршрутах их передвижения.
Задержание произошло в пять утра, когда злоумышленники уже направлялись со взрывчаткой к выбранной локации.
Следствие установило, что исполнителями задачи россиян стали местный разнорабочий и его жена, работавшая кассиршей на заправке. Супругов завербовали через телеграм-каналы, где они искали "легкие заработки".
По инструкциям кураторов агенты должны были выявлять места наибольшего скопления украинских военных и передавать информацию оккупантам.
Найдя подходящую локацию, супруги согласовали "цель" с куратором и подготовили самодельную взрывчатку. Чтобы скрыть свою деятельность, они прятали лицо под шлемами при закупке компонентов.
Кроме того, агенты спрятали вблизи точки наблюдательную камеру с удаленным доступом – ее назначением была слежка за приближением военных к месту закладки. По плану кураторов, это должно было дать возможность активировать взрывчатку дистанционно.
Обоим задержанным объявили подозрение по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УК Украины (покушение на совершение теракта по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Житомирской области задержали агента РФ, совершившего теракт с гибелью человека. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.