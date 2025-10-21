11:45  21 октября
Хотели относить СССР: в Киеве разоблачили неокоммунистическую организацию
Двойное убийство пенсионеров на Закарпатье: к делу причастны несовершеннолетние
Ударил полтавчанина битой по голове: нападавшего взяли под стражу
21 октября 2025, 19:45

Искал "легкие деньги": "бездомного" из Николаевщины судили за работу на россиян

21 октября 2025, 19:45
Иллюстративное фото
В Киеве судили мужчину за государственную измену. Оказалось, что он получал деньги за работу на россиян

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Раньше у мужчины были проблемы с законом. После освобождения из тюрьмы в 2022 году он уехал в Николаев. Там он жил в центре для бездомных и оформлял документы о помощи. При этом обвинение говорит, что мужчина откликнулся на предложение Telegram снимать военные объекты в Николаеве. За это ему обещали от 90 до 150 долларов.

Уже 10 января 2023 мужчина сделал видеозапись и фотографии отделения. За это ему заплатить 4 тысячи гривен. На следующий день он сделал кадры со станцией технического обслуживания, где живут и ремонтируют авто военные.

12 января он снимал еще один военный объект и здание Николаевской областной прокуратуры. В тот же день его разоблачили и забрали телефон, где была переписка с представителем РФ.

На суде мужчина отрицал свою вину. По его словам, он якобы следовал за закладкой, а фото не делал. На банковскую карту, по его словам, деньги ему посылала мать и знакомые.

Однако суд считает, что обвинение доказано вышеперечисленными доказательствами. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.

государственная измена суд Николаевская область
