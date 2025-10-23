21:22  23 жовтня
23 жовтня 2025, 20:35

У Миколаєві жінка готувала теракт на замовлення росіян

23 жовтня 2025, 20:35
Ілюстративне фото
Заводський районний суд міста Миколаєва визнав жінку винною у замаху на теракт. Найближчі роки вона проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У лютому цього року жителька Дніпропетровщини почалась спілкуватися в месенджері з представником РФ. Вона погодилась виконувати завдання росіян за грошову винагороду.

Вже в березні жінка приїхала до Миколаєва. Там у дворі гуртожитку № 1 Чорноморського національного університету імені Петра Могили відшукала в схроні два саморобні вибухові пристрої виконала вказівки щодо з активації для дистанційного підриву.

Один пристрій вона заклала під авто у дворі гуртожитку, а інший - замаскувала біля дерева. Також поруч агентка РФ розмістила у пачці з-під соку мобільний телефон із павербанком, щоб "оператор" міг стежити за місцем події та привести вибухівку в дію.

Жінка зробила все для підготовки вибуху, після чого була затримана представникам СБУ. Про неї відомо, що вона одружена та має трьох неповнолітніх дітей. У 2022 році її засудили до штрафу та 200 годин виправних робіт за крадіжку.

Вона уклала угоду про визнання винуватості щодо закінченого замаху на теракт і придбання та носіння вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. В результаті її засудили до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Запоріжжі подружжя агентів РФ, яке готувало теракт проти військових. Фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій біля місця дислокації військових або на маршрутах їхнього пересування.

