В Николаевской области работник исправительной колонии подрабатывал "наркокурьером"

фото: ГБР

Правоохранители разоблачили и заблокировали канал наркоторговли в «Казанковской исправительной колонии № 93» в Николаевской области, к которому причастен работник заведения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

"Связь" с поставщиками заключенные держали через инспектора по надзору и безопасности исправительной колонии.

"По предварительной договоренности, осужденные заказывали наркотики, а получателем отправки указывали своего смотрителя. Получив посылку "курьер" проносил ее на территорию колонии, где заказчики рассчитывались с ним за услугу", – говорится в сообщении.

Инспектор был задержан. Он подозревается в незаконном хранении, перевозке с целью сбыта опасных наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

