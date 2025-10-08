11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08:44  08 октября
В Киеве малолетние дети подожгли подъезд многоэтажки
08 октября 2025, 12:17

В Николаевской области работник исправительной колонии подрабатывал "наркокурьером"

08 октября 2025, 12:17
фото: ГБР
Правоохранители разоблачили и заблокировали канал наркоторговли в «Казанковской исправительной колонии № 93» в Николаевской области, к которому причастен работник заведения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

"Связь" с поставщиками заключенные держали через инспектора по надзору и безопасности исправительной колонии.

"По предварительной договоренности, осужденные заказывали наркотики, а получателем отправки указывали своего смотрителя. Получив посылку "курьер" проносил ее на территорию колонии, где заказчики рассчитывались с ним за услугу", – говорится в сообщении.

Инспектор был задержан. Он подозревается в незаконном хранении, перевозке с целью сбыта опасных наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаевской области инспектор СИЗО призвал россиян убивать украинских военных. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

03 октября 2025
07 августа 2025
