В Николаевской области чиновник воинской части воровал горючее: убытки превышают 24 млн грн

Фото: ДБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику службы горюче-смазочных материалов одной из воинских частей Николаевской области, который систематически разворовывал горючее, предназначенное для Вооруженных сил Украины

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, схемы хищения мужчина организовал еще в 2020 году и продолжил после начала полномасштабной войны. В некоторых случаях он лишь на бумаге "обеспечивал" подразделения горючим или придумывал несуществующие меры по его списанию.

Чтобы скрыть сделку, чиновник сам сообщил о "нехватке" более 650 тонн горючего и инициировал служебное расследование.

Однако аудит ДБР выявил масштабное присвоение ресурсов. Государству нанесен ущерб более чем на 24 млн грн.

Мужчине инкриминируют:

присвоение военного имущества в крупных размерах (ч. 3 ст. 410 УКУ),

утрату военного имущества в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 425 УК).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с отстранением от должности. Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в воинских частях Черниговской и Житомирской областей разоблачены коррупционные схемы по незаконному начислению дополнительных выплат военным.