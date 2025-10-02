02:30  02 октября
В Украине снова изменились цены на лук: эксперты объяснили причины
01:50  02 октября
Надо искать "крайнего": актер Тарас Цымбалюк ответил на критику за роль военного
00:50  02 октября
Квартира юмориста "Лиги Смеха" пострадала из-за обстрела россиян
02 октября 2025, 07:56

В Николаевской области чиновник воинской части воровал горючее: убытки превышают 24 млн грн

02 октября 2025, 07:56
Фото: ДБР
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику службы горюче-смазочных материалов одной из воинских частей Николаевской области, который систематически разворовывал горючее, предназначенное для Вооруженных сил Украины

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, схемы хищения мужчина организовал еще в 2020 году и продолжил после начала полномасштабной войны. В некоторых случаях он лишь на бумаге "обеспечивал" подразделения горючим или придумывал несуществующие меры по его списанию.

Чтобы скрыть сделку, чиновник сам сообщил о "нехватке" более 650 тонн горючего и инициировал служебное расследование.

Однако аудит ДБР выявил масштабное присвоение ресурсов. Государству нанесен ущерб более чем на 24 млн грн.

Мужчине инкриминируют:

  • присвоение военного имущества в крупных размерах (ч. 3 ст. 410 УКУ),
  • утрату военного имущества в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 425 УК).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с отстранением от должности. Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в воинских частях Черниговской и Житомирской областей разоблачены коррупционные схемы по незаконному начислению дополнительных выплат военным.

