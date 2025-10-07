В Николаевской области инспектор СИЗО призвал россиян убивать украинских военных

фото: ГБР

В Николаевской области правоохранители разоблачили инспектора СИЗО, который призвал россиян к убийствам защитников Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Стражи порядка установили, что инспектор "Николаевского СИЗО" в пророссийских Telegram-каналах активно поддерживал обстрелы Николаева и действия оккупантов в целом. Он активно распространял пророссийские лозунги, агитировал безжалостно убивать бойцов ВСУ и даже призвал РФ обстрелять изолятор, где сам работал, чтобы освободить находящихся под следствием предателей и коллаборантов.

За совершенное инспектору грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре в Николаевской области задержали правоохранителя, который за $2000 "увольнял" военнообязанных с ТЦК. В случае доказательства вины ему грозит до 8 лет лишения свободы.