11:12  07 октября
В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу
10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
07 октября 2025, 12:49

В Николаевской области инспектор СИЗО призвал россиян убивать украинских военных

07 октября 2025, 12:49
фото: ГБР
В Николаевской области правоохранители разоблачили инспектора СИЗО, который призвал россиян к убийствам защитников Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Стражи порядка установили, что инспектор "Николаевского СИЗО" в пророссийских Telegram-каналах активно поддерживал обстрелы Николаева и действия оккупантов в целом. Он активно распространял пророссийские лозунги, агитировал безжалостно убивать бойцов ВСУ и даже призвал РФ обстрелять изолятор, где сам работал, чтобы освободить находящихся под следствием предателей и коллаборантов.

За совершенное инспектору грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре в Николаевской области задержали правоохранителя, который за $2000 "увольнял" военнообязанных с ТЦК. В случае доказательства вины ему грозит до 8 лет лишения свободы.

