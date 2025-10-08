11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2025, 12:17

На Миколаївщині працівник виправної колонії підпрацьовував "наркокур’єром"

08 жовтня 2025, 12:17
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили та заблокували канал наркоторгівлі у «Казанківській виправній колонії № 93» на Миколаївщині, до якого причетний працівник закладу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

"Зв'язок" з постачальниками ув’язнені тримали через інспектора з нагляду і безпеки виправної колонії.

"За попередньою домовленістю, засуджені замовляли наркотики, а отримувачем відправлення вказували свого наглядача. Отримавши посилку, "кур’єр" проносив її на територію колонії, де замовники розраховувались з ним за послугу", – йдеться у повідомленні.

Інспектора затримали. Його підозрюють у незаконному зберіганні, перевезенні з метою збуту небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Миколаївщині інспектор СІЗО закликав росіян вбивати українських військових. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Миколаївська область ДБР колонія наркотики наркобізнес
На Миколаївщині через падіння уламків дронів сталася пожежа
03 жовтня 2025, 08:24
На Миколаївщині посадовець військової частини крав пальне: збитки перевищують 24 млн грн
02 жовтня 2025, 07:56
На Миколаївщині викрито незаконне виробництво питної води – збитки перевищили 120 млн грн
30 вересня 2025, 21:04
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Чинна заборона на виїзд чоловіків за кордон – неконституційна
08 жовтня 2025, 14:16
Культурна спадщина України під загрозою: окупанти вивезли артефакти з Кам'яної Могили та Криму
08 жовтня 2025, 14:14
Нардеп Гончаренко: Зеленський назвав "слуг" "деструктивними д*білами"
08 жовтня 2025, 13:58
Скандал у Вишгороді: міського голову і підрядника звинувачують у розтраті мільйонів
08 жовтня 2025, 13:56
На Харківщині пройде щорічний Конкурс історій, присвячений співпраці між суспільством, бізнесом та владою
08 жовтня 2025, 13:44
На Тернопільщині судитимуть депутата, який допомагав чоловікам зніматись із військового обліку
08 жовтня 2025, 13:34
На Харківщині нові правила: мотоцикли не їздять вночі та під час тривог
08 жовтня 2025, 13:27
Фіктивне працевлаштування: в Києві викрили підприємця, який "продавав" робочі місця
08 жовтня 2025, 13:27
На Вінниччині батько чотирьох дітей спробував незаконно перетнути кордон
08 жовтня 2025, 13:22
Україну накриє похолодання з дощами
08 жовтня 2025, 13:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »