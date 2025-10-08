На Миколаївщині працівник виправної колонії підпрацьовував "наркокур’єром"

фото: ДБР

Правоохоронці викрили та заблокували канал наркоторгівлі у «Казанківській виправній колонії № 93» на Миколаївщині, до якого причетний працівник закладу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

"Зв'язок" з постачальниками ув’язнені тримали через інспектора з нагляду і безпеки виправної колонії.

"За попередньою домовленістю, засуджені замовляли наркотики, а отримувачем відправлення вказували свого наглядача. Отримавши посилку, "кур’єр" проносив її на територію колонії, де замовники розраховувались з ним за послугу", – йдеться у повідомленні.

Інспектора затримали. Його підозрюють у незаконному зберіганні, перевезенні з метою збуту небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

