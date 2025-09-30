15:26  30 сентября
30 сентября 2025, 21:04

В Николаевской области раскрыто незаконное производство питьевой воды – ущерб превысил 120 млн грн

30 сентября 2025, 21:04
Фото: Николаевская областная прокуратура
Правоохранители пресекли незаконную добычу подземных вод, ущерб от которой превышает 120 млн грн. О подозрении сообщено директору местного общества по ч. 3 ст. 240 Уголовного кодекса Украины

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, руководитель предприятия в Баштанском районе вместе с сообщником с января 2024 года по сентябрь 2025 года незаконно добывал подземные воды.

Полученную воду они использовали для производства, фасовки и реализации питьевой продукции населению без необходимого разрешения на пользование недрами. Такая деятельность является грубым нарушением законодательства Украины о недрах.

Изъяли более 2 тысяч бутылок воды и производственное оборудование

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли электронасос, 10 промышленных объектов производственной линии для изготовления и сортировки пластиковых емкостей, маркировочные средства, более 2 тысяч готовых бутылок с газированной и негазированной водой, а также почти 900 пустых емкостей и документацию с черновыми записями.

По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный незаконной добычей, превышает 120 млн грн. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Кроме того, в суд направлено ходатайство об аресте изъятых во время обысков вещественных доказательств.

Напомним, в Тернопольской области правоохранители раскрыли масштабное подпольное производство табака. В ходе обысков изъято более 11 тонн готовой продукции, которую злоумышленники отправляли в разные регионы Украины.

