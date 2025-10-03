Иллюстративное фото: armyinform

В ночь на 3 октября в Николаевской области работали силы ПВО, обезвредили два российских беспилотника

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

В Баштанском районе из-за падения обломков дронов возник пожар и было повреждено хозяйственное сооружение. К счастью, пострадавших нет.

За прошедшие сутки в Николаевском районе россияне шесть раз атаковали FPV-дронами Очаковскую громаду и дважды обстреляли артиллерией Куцурубскую громаду. Обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью 3 октября российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. В Днепре раздались взрывы, в городе возникли возгорания. В области повреждены дома и многоэтажка.