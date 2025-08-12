18:29  12 августа
12 августа 2025, 21:35

В Хмельницкой области женщина передавала в колонию наркотики в чае и майонезе.

12 августа 2025, 21:35
Иллюстративное фото
В Хмельницкой области судили женщину, которая покупала, хранила и пересылала наркотики в места лишения свободы. Она была соучастницей преступной организации из пяти человек, лидером которой был "смотрящий" за отделением № 5 госучреждения "Райковецкая исправительная колония (№ 78)"

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

По данным следствия, "смотрящий" и еще один заключенный собирали деньги с осужденных. Затем они использовали банковские карты по имени высших лиц. Когда товар приходил в колонию, запрещенные вещества распределялись между покупателями.

Обвиняемая прятала наркотики в пище, одежде и бытовых вещах, которые затем посылала в колонию, придумывая имена отправителей. К примеру, таблетки "Бупропен ИС" она измельчала и прятала в шов капюшона спортивной кофты, а сверток с измельченными таблетками положила в пакет с майонезом. Метадон женщина смешивала с мясным фаршем. При этом каннабис прятался в пакетиках с чаем.

Женщина признала вину и заключила соглашение о признании виновности. Ее приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области разоблачили организованную группу, которая занималась сбытом наркотиков , оружия и боеприпасов. Возглавлял группировку ранее судимый житель Тернополя, руководивший действиями девяти сообщников и наладивший каналы поставок.

