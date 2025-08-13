"Бизнес" на наркотиках: в Житомире разоблачили подпольную лабораторию амфетамина

Фото: Национальная полиция

Полицейские разоблачили преступную группу, которая организовала производство и сбыт амфетамина на территории Житомира. В состав группировки входили пятеро местных жителей от 34 до 46 лет

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Организатором противоправной деятельности был 34-летний мужчина. Вместе с 44-летним сообщником он арендовал квартиру, где обустроил нарколабораторию. После ухудшения состояния здоровья старшего из участников организатор привлек новых приспешников.

В течение нескольких месяцев группа меняла места производства амфетамина.

Последнюю лабораторию полицейские обнаружили в квартире 36-летнего знакомого организатора, где также обнаружили амфетамин, прекурсоры, лабораторное оборудование, пистолет Макарова и 40 патронов.

Во время обысков по нескольким адресам изъяли:

психотропные вещества;

химические компоненты;

лабораторное оборудование;

оружие и боеприпасы.

Все фигуранты получили сообщение о подозрении, а суд избрал им меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, полиция разоблачила 18-летнего участника наркогруппировки, который распространял наркотики и психотропные вещества в Одессе. Во время обыска по месту жительства изъято более 21 кг психотропа a-PVP и 100 г каннабиса. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке – около 20 миллионов гривен.