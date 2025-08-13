09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
07:29  13 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительнице объявили подозрение
07:17  13 августа
В Киеве произошел пожар в девятиэтажке: есть погибшие
UA | RU
UA | RU
13 августа 2025, 12:26

"Бизнес" на наркотиках: в Житомире разоблачили подпольную лабораторию амфетамина

13 августа 2025, 12:26
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Полицейские разоблачили преступную группу, которая организовала производство и сбыт амфетамина на территории Житомира. В состав группировки входили пятеро местных жителей от 34 до 46 лет

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Организатором противоправной деятельности был 34-летний мужчина. Вместе с 44-летним сообщником он арендовал квартиру, где обустроил нарколабораторию. После ухудшения состояния здоровья старшего из участников организатор привлек новых приспешников.

В течение нескольких месяцев группа меняла места производства амфетамина.

Последнюю лабораторию полицейские обнаружили в квартире 36-летнего знакомого организатора, где также обнаружили амфетамин, прекурсоры, лабораторное оборудование, пистолет Макарова и 40 патронов.

Во время обысков по нескольким адресам изъяли:

  • психотропные вещества;
  • химические компоненты;
  • лабораторное оборудование;
  • оружие и боеприпасы.

Все фигуранты получили сообщение о подозрении, а суд избрал им меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, полиция разоблачила 18-летнего участника наркогруппировки, который распространял наркотики и психотропные вещества в Одессе. Во время обыска по месту жительства изъято более 21 кг психотропа a-PVP и 100 г каннабиса. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке – около 20 миллионов гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомирская область наркобизнес нарколаборатория амфетамин полиция прекурсоры
В Киеве разоблачили нотариальную аферу: будут судить нотариуса и ее подругу
12 августа 2025, 13:59
В Одессе задержали 18-летнего юношу с психотропами на 20 млн грн
12 августа 2025, 10:51
В Житомирской области осудили мужчину, который неоднократно насиловал несовершеннолетнюю соседку
11 августа 2025, 22:15
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
Фиктивная инвалидность в госорганах: в ДБР рассказали, сколько решений отменено
13 августа 2025, 13:47
В Украине запустили специальную карту для получения государственных выплат
13 августа 2025, 13:39
Харьковщина и ООН вместе работают над помощью уязвимых слоев населения
13 августа 2025, 13:13
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
13 августа 2025, 13:09
Оккупанты повторно обстреляли место атаки на Херсонщине: ранены полицейские
13 августа 2025, 12:51
Минобороны запускает экспериментальную программу "Контракт 18-24: Дроны"
13 августа 2025, 12:44
Спрятал между арбузами: на Винниччине в автомобиле иностранца нашли антикварный самовар
13 августа 2025, 12:40
В Кременчуге будут судить врача за смерть новорожденного ребенка
13 августа 2025, 12:01
Государство оплатит ветеранам получение нового образования
13 августа 2025, 11:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »