15 серпня 2025, 09:55

У Миколаєві 20-річна студентка буде сидіти через наркотики

15 серпня 2025, 09:55
20-річна студентка в Миколаєві знайшла "роботу" в інтернеті. Згодом вона виконувала завдання, пов'язані з забороненими речовинами

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У Центральному районному суді Миколаєва судили 20-річну студентку. За даними слідства, дівчина познайомилась в інтернеті з людиною, яка запропонувала їй "роботу", пов'язану за наркотиками. Дівчинка погодилась, після чого виконувала завдання.

Згодом вона купила щонайменше 600 грамів амфетаміну. Дівчина відправляла "товар" через пошту клієнтам в Одеській, Хмельницькій, Львівській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській областях та Києві. При оформленні вона вказувала вигадані анкетні дані.

На суді вона визнала провину. Дівчина сказала, що погодилась, оскільки шукала роботу. При цьому вона зазначила, що здогадувалась, що "робота" пов'язана з наркотиками.

Суд призначив покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією належного їй майна. Також дівчина має компенсувати витрати на експертизу, у сумі майже 180 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирі викрили підпільну лабораторію амфетаміну. До складу угруповання входили п'ятеро місцевих жителів віком від 34 до 46 років.

