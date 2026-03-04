15:20  04 марта
На Харьковшине агентка РФ получила пожизненное
14:53  04 марта
Теракт во Львове: в больнице умер раненый 30-летний нацгвардеец
12:10  04 марта
Смертельное ДТП в Винницкой области: легковушка превратилась в кучу металла
UA | RU
UA | RU
04 марта 2026, 14:53

Теракт во Львове: в больнице умер раненый 30-летний нацгвардеец

04 марта 2026, 14:53
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Во Львове умер 30-летний военнослужащий Национальной гвардии Иосиф Павлинский. Он стал второй жертвой теракта, состоявшегося ночью 22 февраля

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает RegioNews.

"К сожалению, есть еще одна потеря после теракта во Львове. В больнице скончался 30-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Иосиф Павлинский", - написал мэр.

По словам Садового, в тот вечер Павлинский прибыл на место взрыва вместе с другими службами, помогал оттеснять людей и создавать безопасный периметр. Именно в этот момент произошел второй взрыв.

Иосиф Павлинский был родом из села Баковцы Львовской области. У него остались жена и маленькая дочь.

Что известно о теракте в центре Львова

В ночь на 22 февраля в 00:30 на номер 102 поступило сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина, 20. По прибытии на место происшествия первого экипажа патрульной полиции раздался взрыв. Когда прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв.

В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, которая одной из первых прибыла по вызову, который оказался фейковым.

Еще 25 человек пострадали, из них 12 госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – служащие, прибывшие по вызову, кроме одного подростка, живущего рядом.

Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.

Спустя 10 часов после теракта злоумышленницу задержали в Старом Самборе. По указанию куратора спецслужб России женщина изготовила взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.

Задержанная 33-летняя житель Костополя Ровенской области сообщает о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием.

Кураторы из ФСБ обещали женщине 60 000 гривен вознаграждения за выполнение теракта во Львове. Она призналась в этом во время первых допросов.

23 февраля Галицкий районный суд Львова избрал подозреваемую меру пресечения. Женщина будет находиться под стражей 60 дней без права внесения залога.

Кроме того, подозрение получила 18-летняя харьковчанка, которая "заманила" полицию на место теракта во Львове.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов теракт нацгвардеец Нацгвардия больница ранение Андрей Садовый
СБУ сорвала теракт в Харькове: задержан 16-летний агент российской разведки
02 марта 2026, 14:31
Дворничка во Львове нашла гранату возле мусорника
28 февраля 2026, 10:28
Взрыв газа в центре Львова: пострадали два человека
26 февраля 2026, 11:12
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В Хмельницкой области мужчина выбросил собаку с 7-го этажа: ему грозит до 8 лет
04 марта 2026, 17:27
Зеленский уволил начальника СБУ в Житомирской области
04 марта 2026, 17:15
В Харьковской области чиновники Укрзализныци "потеряли" миллион на укрытиях для персонала
04 марта 2026, 16:55
11 млн грн переплаты на спецавто спасателей: дело чиновников КГГА передано в суд
04 марта 2026, 16:41
В Киеве чиновник Минобороны продавал бронирование от мобилизации
04 марта 2026, 16:35
Николаев снова под ударом БпЛА: повреждены жилые дома
04 марта 2026, 15:46
В Украине разоблачили 15 подозреваемых в сексуальной эксплуатации детей в интернете
04 марта 2026, 15:31
На Харьковшине агентка РФ получила пожизненное
04 марта 2026, 15:20
Иран, Украина и глобальные риски: почему война одной страны влияет на весь мир
04 марта 2026, 14:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »