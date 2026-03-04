Теракт во Львове: в больнице умер раненый 30-летний нацгвардеец

Фото: Национальная полиция

Во Львове умер 30-летний военнослужащий Национальной гвардии Иосиф Павлинский. Он стал второй жертвой теракта, состоявшегося ночью 22 февраля

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает RegioNews.

"К сожалению, есть еще одна потеря после теракта во Львове. В больнице скончался 30-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Иосиф Павлинский", - написал мэр.

По словам Садового, в тот вечер Павлинский прибыл на место взрыва вместе с другими службами, помогал оттеснять людей и создавать безопасный периметр. Именно в этот момент произошел второй взрыв.

Иосиф Павлинский был родом из села Баковцы Львовской области. У него остались жена и маленькая дочь.

Что известно о теракте в центре Львова

В ночь на 22 февраля в 00:30 на номер 102 поступило сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина, 20. По прибытии на место происшествия первого экипажа патрульной полиции раздался взрыв. Когда прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв.

В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, которая одной из первых прибыла по вызову, который оказался фейковым.

Еще 25 человек пострадали, из них 12 госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – служащие, прибывшие по вызову, кроме одного подростка, живущего рядом.

Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.

Спустя 10 часов после теракта злоумышленницу задержали в Старом Самборе. По указанию куратора спецслужб России женщина изготовила взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.

Задержанная 33-летняя житель Костополя Ровенской области сообщает о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием.

Кураторы из ФСБ обещали женщине 60 000 гривен вознаграждения за выполнение теракта во Львове. Она призналась в этом во время первых допросов.

23 февраля Галицкий районный суд Львова избрал подозреваемую меру пресечения. Женщина будет находиться под стражей 60 дней без права внесения залога.

Кроме того, подозрение получила 18-летняя харьковчанка, которая "заманила" полицию на место теракта во Львове.